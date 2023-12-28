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США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів
16:39 28.12.2023 |
Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.
Про це повідомила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".
Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.
"Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", - зазначила Бріджит Брінк.
Раніше у USAID повідомляли, що передали близько 7000 українським аграріям 14 тисяч тонн добрив для весняної посівної.
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