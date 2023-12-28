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АНАЛІТИКА

США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів

США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів
 

Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.

"Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", - зазначила Бріджит Брінк.

Раніше у USAID повідомляли, що передали близько 7000 українським аграріям 14 тисяч тонн добрив для весняної посівної.

Ключові теги: США
 

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