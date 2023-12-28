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Збитки українського агросектору цьогоріч можуть сягнути $3 мільярдів - експерт
09:01 28.12.2023 |
Відповідно до прогнозів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", у 2023 році збитки аграрного сектору України за оптимістичним сценарієм можуть становити близько 3 млрд долл. США.
Про це розповів генеральний директор УКАБ Олег Хоменко в інтерв'ю Укрінформу.
"За підрахунками УКАБ, цьогорічні збитки сектору за оптимістичними прогнозами сягнуть приблизно 3 млрд доларів США. І це - оптимістичний сценарій", - сказав він.
Хоменко зазначив, що цьогоріч виробництво зернових та олійних культур в Україні є збитковим, за виключенням виробництва сої. Зокрема, за даними асоціації, виробництво пшениці збиткове на 36 доларів США за тонну (станом на жовтень цього року), ячменю - 83 долари за тонну, кукурудзи - 56 доларів за тонну та соняшнику - 39 доларів США за тонну.
"Соя зберігає прибутковість завдяки переробці та попиту на продукти переробки. На жаль, всі інші культури сьогодні аграрії виробляють собі у збиток", - пояснив експерт.
Хоменко наголосив, що найбільш значний фактор впливу на прибутковість агросектору - значно ускладнена експортна логістика. За умови її здешевлення українські аграрії змогли б отримати прибутки.
Як повідомляв Укрінформ, станом на вересень 2023 року прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну перевищили 40 мільярдів доларів США.
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