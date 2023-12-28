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Україна вже експортувала понад 17,4 мільйона тонн зернових
22:55 27.12.2023 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 27 грудня 2023 року) експортувала 17,484 млн т зернових та зернобобових.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 7,255 млн т пшениці, 991 тис. т ячменю, 1 тис. т жита та 9,097 млн т кукурудзи.
Для порівняння з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 22,613 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 8,382 млн т пшениці, 1,632 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,523 млн т кукурудзи.
За 27 днів грудня 2023 року Україна експортувала 4,387 млн т зернових та зернобобових (за 30 днів грудня торік - 4,731 млн т), у тому числі: 1,346 млн т пшениці (у грудні торік 1,612 млн т), 117 тис. т ячменю (156 тис. т), 0,1 тис. т жита (1 тис. т) та 2,917 млн т кукурудзи (2,95 млн т).
У 2023/2024 МР Україна експортувала 57 тис. т борошна (з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР було експортовано 68,3 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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