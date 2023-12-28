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АНАЛІТИКА

Україна збільшила доходи від аграрного експорту на 7%

22:51 27.12.2023 |

Новини АПК

 

Україна у 2023 році експортувала аграрної продукції на 22,9 млрд дол., що на 7% більше, ніж за аналогічний період торік, коли було експорт сягнув 21,4 млрд дол.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Якщо ми подивимось на експорт всієї аграрної продукції, то хочу зазначити, що цього року уже експортовано на 22,9 млрд дол. США майже на 23 млрд дол. США. Разом з тим, минулого року за такий же період, по 25 грудня, було експортовано на 21,4 млрд дол. США. Тобто навіть у цих складних умовах на 7% у грошовому вимірі експорт агропродукції цього року зріс», - сказав він.

Висоцький уточнив, що на 25 грудня Україна вже експортувала 43 млн т зерна на 8 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 27 грудня 2023 року) експортувала 17,484 млн т зернових та зернобобових.
 

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