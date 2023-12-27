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Цьогоріч кредити отримали 13 600 українських агропідприємств
14:43 27.12.2023 |
Від початку 2023 року 13,6 тис. українських агропідприємств одержали 75,5 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що станом на 27 грудня найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 12,8 млрд грн (999 підприємств отримали кошти), Дніпропетровської - 7 млрд грн (872 підприємства) та Вінницької області - 6,6 млрд грн (1520 підприємств).
На Черкащині 545 підприємств отримали 5,7 млрд грн; у Кіровоградській області 1761 підприємство отримало кредитів на 5,3 млрд грн; на Одещині 1150 господарств отримали 4,8 млрд грн.
Водночас 10,5 тис. підприємств отримали 42,4 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
За цією програмою найбільше кредитів виділили сільгосптоваробникам Кіровоградської області: 1396 господарств отримали 4,5 млрд грн. Для 1147 господарств Вінницької області вже виділено 4,2 млрд грн. На Одещині 4 млрд грн отримали 924 господарства. У Київській області 797 агропідприємств отримали 3,9 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, програма «Доступні кредити 5-7-9%» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Кабінет Міністрів 15 вересня 2023 року вніс зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%», зокрема встановив ставку 13% річних на фінансування оборотних коштів (крім підприємств, що працюють на територіях зони високого воєнного ризику). Крім цього, було збільшено ліміт програми до 150 млн грн для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях), для переробних підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність з енергомодернізації.
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