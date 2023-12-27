Стартує новий цикл грантів для українських фермерів від FAO та Євросоюзу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН оголосила про початок другого циклу грантової програми для підтримки українських фермерів, яка реалізується за фінансової підтримки ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«FAO та ЄС заохочують фермерів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей взяти участь у другому грантовому циклі. Прийом заявок відкритий через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма спрямована на підтримку відновлення українських фермерів, які стикаються з проблемами, ускладненими впливом війни на агробізнес. Мета програми - підтримувати виробництво, підвищити ефективність і прибутковість, а також зміцнити національні ланцюги створення вартості та постачання у довгостроковій перспективі.

Грантоотримувачі повинні будуть внести певну частку від загальних витрат, і ця сума різниться залежно від вибраного ланцюжка доданої вартості.

Гранти будуть виплачуватися в гривні за обмінним курсом ООН у сумах: до 370 тис. грн (10 тис. дол. США) - для малих сільгоспвиробників; до 925 тис. грн (25 тис. дол. США) - для сільськогосподарських мікро- та малих підприємств, сільгоспкооперативів та асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями.

«Програма грантів, що фінансується ЄС, розроблена таким чином, щоб допомогти виробникам сільськогосподарської продукції інтегруватися в стійкі ланцюжки доданої вартості, покращити свої засоби до існування, збільшити зайнятість і розвиток сільських територій», - розповів керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл.

За словами голови FAO в Україні П'єра Вотьє, перший грантовий цикл продемонстрував великий інтерес до проєкту серед аграрїїв, які змушені працювати в умовах численних потрясінь для бізнесу, спричинених війною.

«Завдяки інвестиційній грантовій підтримці, у межах першого грантового циклу ми надали фермерам інструменти для забезпечення трансформації сільського господарства в напрямку модернізації та адаптації до нових умов і викликів», - додав він.

У межах першого циклу було відібрано 138 заявок із 212 заявок, що надійшли до Державного аграрного реєстру. Загальна сума грантової підтримки становить 1,73 млн дол.

Найпопулярніші інвестиції включають придбання тракторів, сонячних панелей, спеціалізованого виробничого та переробного обладнання.

Як повідомлялося, FAO під час осінньої посівної кампанії 2023 року надала українським фермерам насіння озимих пшениці та ячменю.