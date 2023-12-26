Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Площа зданих в оренду с/г земель в Україні за листопад учетверо перевищила площу проданих - KSE

22:58 25.12.2023 |

Новини АПК

 

Загальна площа сільгоспземель, переданих в оренду в листопаді 2023 року, вчетверо перевищила площу проданих земель і становила 68,7 тис. га проти 17,3 тис. га відповідно, йдеться у звіті про стан ринку земель в Україні, підготовленому Київською школою економіки (KSE) за підтримки Програми USAID АГРО.

Аналітики зазначили, що серед 63,8 тис. правочинів із сільгоспземлями, укладених у листопаді 2023 року, переважали оренда - 27,0 тис. га, успадкування - 25,8 тис. га та купівля/продаж - понад 7,8 тис. га. Крім того, у листопаді 2023 року було зафіксовано 88 випадків передачі сільгоспділянок в іпотеку сукупною площею 399 га.

За інформацією KSE, у листопаді 2023 року встановлено рекорд із передачі в оренду комунальних сільгоспземель - через онлайн-аукціони на платформі Prozorro.

"Листопад став третім поспіль місяцем, у якому встановлюється рекорд з передачі в оренду комунальних сільгоспземель. Якщо середньомісячний показник з початку 2023 року станом на початок листопада становив 290 ділянок сукупною площею 2,9 тис. га, то в листопаді було передано 565 ділянок сукупною площею 4,9 тис. га", - йдеться у звіті.

За весь час проведення земельних торгів на платформі Prozorro.Продажі середньозважена ціна оренди становить 8,9 тис. грн за середньозваженої стартової ціни у 2,4 тис. грн/га. Отже, земельні аукціони на платформі Prozorro.Продажі є ефективним і прозорим механізмом для передання в оренду комунальних земель, зробили висновок аналітики KSE.

Вони зазначили, що доходи громад від використання та обігу земель сільгосппризначення сягнули 14% від сукупних надходжень місцевих бюджетів. Найбільшу частку податкових надходжень громад земля генерує в Кіровоградській (30%), Одеській (19%) і Полтавській (19%) областях.

Загалом з моменту відкриття земельного ринку було укладено 187,7 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею понад 412,6 тис. га, що становить 0,99% від площі всіх сільськогосподарських земель України. Водночас ціни на всі сільгоспземлі в листопаді 2023 року майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем, коли середньозважена ціна одного гектара за такими угодами становила 37,95 тис. грн. Гектар "товарної" землі продавали за вищою ціною - 39,43 тис. грн/га.

Водночас ціни на оренду сільгоспземлі на земельних торгах у листопаді 2023 року зросли порівняно із жовтнем на 26,4%, до 8,4 тис. грн/га.

"У доларовому еквіваленті ціни на землю демонструють невеличке зростання через укріплення гривні до долара", - пояснили тенденцію в KSE.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5458  0,04 0,10 38,1400  0,03 0,08
EUR 41,1604  0,00 0,01 42,0183  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5900  0,01 0,03 37,6250  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес