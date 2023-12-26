Площа зданих в оренду с/г земель в Україні за листопад учетверо перевищила площу проданих - KSE

Загальна площа сільгоспземель, переданих в оренду в листопаді 2023 року, вчетверо перевищила площу проданих земель і становила 68,7 тис. га проти 17,3 тис. га відповідно, йдеться у звіті про стан ринку земель в Україні, підготовленому Київською школою економіки (KSE) за підтримки Програми USAID АГРО.

Аналітики зазначили, що серед 63,8 тис. правочинів із сільгоспземлями, укладених у листопаді 2023 року, переважали оренда - 27,0 тис. га, успадкування - 25,8 тис. га та купівля/продаж - понад 7,8 тис. га. Крім того, у листопаді 2023 року було зафіксовано 88 випадків передачі сільгоспділянок в іпотеку сукупною площею 399 га.

За інформацією KSE, у листопаді 2023 року встановлено рекорд із передачі в оренду комунальних сільгоспземель - через онлайн-аукціони на платформі Prozorro.

"Листопад став третім поспіль місяцем, у якому встановлюється рекорд з передачі в оренду комунальних сільгоспземель. Якщо середньомісячний показник з початку 2023 року станом на початок листопада становив 290 ділянок сукупною площею 2,9 тис. га, то в листопаді було передано 565 ділянок сукупною площею 4,9 тис. га", - йдеться у звіті.

За весь час проведення земельних торгів на платформі Prozorro.Продажі середньозважена ціна оренди становить 8,9 тис. грн за середньозваженої стартової ціни у 2,4 тис. грн/га. Отже, земельні аукціони на платформі Prozorro.Продажі є ефективним і прозорим механізмом для передання в оренду комунальних земель, зробили висновок аналітики KSE.

Вони зазначили, що доходи громад від використання та обігу земель сільгосппризначення сягнули 14% від сукупних надходжень місцевих бюджетів. Найбільшу частку податкових надходжень громад земля генерує в Кіровоградській (30%), Одеській (19%) і Полтавській (19%) областях.

Загалом з моменту відкриття земельного ринку було укладено 187,7 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею понад 412,6 тис. га, що становить 0,99% від площі всіх сільськогосподарських земель України. Водночас ціни на всі сільгоспземлі в листопаді 2023 року майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем, коли середньозважена ціна одного гектара за такими угодами становила 37,95 тис. грн. Гектар "товарної" землі продавали за вищою ціною - 39,43 тис. грн/га.

Водночас ціни на оренду сільгоспземлі на земельних торгах у листопаді 2023 року зросли порівняно із жовтнем на 26,4%, до 8,4 тис. грн/га.

"У доларовому еквіваленті ціни на землю демонструють невеличке зростання через укріплення гривні до долара", - пояснили тенденцію в KSE.