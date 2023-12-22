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АНАЛІТИКА

Новим коридором з Одещини експортували 6 мільйонів тонн зерна - ОВА

09:00 22.12.2023 |

Новини АПК

 

З початку роботи альтернативного коридору Одещина експортувала 6 млн тонн зерна.

Про це під час прескоференції повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

«Сьогодні експортують не тільки зерно. Новим коридором експортовано 2 млн тонн інших груп товарів. Зерна експортовано 6 млн тонн», - розказав Кіпер.

За словами очільника регіону, коли новий коридор розпочав роботу, виявилося, що частина зерна на експорт не обліковується.

«Ми побачили, що частина зерна не обліковується. Вона йде по документам, але недобросовістні експортери створюють фіктивні фірми-одноднєвки, експортують, потім закривають фірму, валютна виручка не повертається, а податки не сплачуються», - розказав Кіпер.

Тоді в ОВА вирішили розробити і впровадити «білий» механізм експорту. Відповідний наказ було оприлюднено 18 серпня.

«Сьогодні законопрект про експорт вже в першому читанні, і він повністю дублює наш наказ. Питання там було лише одне: податкові накладні подаються не після закриття декларації, а подаються з відкриттям митної декларації, щоб ми бачили походження. Якщо немає походження, ми розуміємо, що зерно куплене в кеші, воно не має документів і відповідно немає податків. Таке зерно ми не допускаємо до завантаження», - розказав Кіпер.

Наразі в міністерстві аграрної політики та мінекономіки відпрацювали механізм, за яким для відправки зерна фірма-експортер має пройти верифікацію та отримати сертифікат. Одна з умов - компанія має бути зареєстрована до початку війни.

«Західні регіони теж видали такі накази. Вони також намагаються відрегулювати ринок зерна так, як зробили в Одесі. Своїм наказом я змінив порядок процедури оформлення зерна», - додав Кіпер.

Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у січні-листопаді 2023 року збільшили перевалку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,8% - до 52,8 млн тонн.
 

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