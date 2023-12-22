Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Новим коридором з Одещини експортували 6 мільйонів тонн зерна - ОВА
09:00 22.12.2023 |
З початку роботи альтернативного коридору Одещина експортувала 6 млн тонн зерна.
Про це під час прескоференції повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.
«Сьогодні експортують не тільки зерно. Новим коридором експортовано 2 млн тонн інших груп товарів. Зерна експортовано 6 млн тонн», - розказав Кіпер.
За словами очільника регіону, коли новий коридор розпочав роботу, виявилося, що частина зерна на експорт не обліковується.
«Ми побачили, що частина зерна не обліковується. Вона йде по документам, але недобросовістні експортери створюють фіктивні фірми-одноднєвки, експортують, потім закривають фірму, валютна виручка не повертається, а податки не сплачуються», - розказав Кіпер.
Тоді в ОВА вирішили розробити і впровадити «білий» механізм експорту. Відповідний наказ було оприлюднено 18 серпня.
«Сьогодні законопрект про експорт вже в першому читанні, і він повністю дублює наш наказ. Питання там було лише одне: податкові накладні подаються не після закриття декларації, а подаються з відкриттям митної декларації, щоб ми бачили походження. Якщо немає походження, ми розуміємо, що зерно куплене в кеші, воно не має документів і відповідно немає податків. Таке зерно ми не допускаємо до завантаження», - розказав Кіпер.
Наразі в міністерстві аграрної політики та мінекономіки відпрацювали механізм, за яким для відправки зерна фірма-експортер має пройти верифікацію та отримати сертифікат. Одна з умов - компанія має бути зареєстрована до початку війни.
«Західні регіони теж видали такі накази. Вони також намагаються відрегулювати ринок зерна так, як зробили в Одесі. Своїм наказом я змінив порядок процедури оформлення зерна», - додав Кіпер.
Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у січні-листопаді 2023 року збільшили перевалку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,8% - до 52,8 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанії стали більше довіряти судовій системі — опитування ЄБА
|У Дії запущено автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі
|Цьогоріч в Україні почало зростати споживання пального - експерт
|Новим коридором з Одещини експортували 6 мільйонів тонн зерна - ОВА
|Нафта продовжує щотижневе зростання, додавши 1%, оскільки напруженість у Червоному морі зберігається
|Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки
Бізнес
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу