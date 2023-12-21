Фермерам почали передавати у власність зрошувальні системи

Перша організація водокористувачів отримала у власність зрошувальні системи в межах реформи меліорації. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.

Так, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи отримала у власність організація водокористувачів "Вода життя".

"Було розроблено та проголосовано закон про організації водокористувачів і з минулого року утворилося кілька десятків водокористувачів. Вони об'єднують сотні фермерів, які хочуть, щоб у них було зрошення, щоб воно було дешевшим і ефективнішим і готові вкладати гроші в модернізацію", - пояснив міністр.

Уже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення, уточнив заступник голови Держагентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот.

За його словами, у 2023 році після знищення Каховського водосховища площа зрошення в Україні зменшилася до 133 000 га, це майже у 2,5 раза менше, ніж було у 2022 році та 4,5 раза менше, ніж було у році 2021. З цих 133 000 га - 46 000 га - це зрошувальні землі, на яких уже створено й зареєстровано організації водокористувачів.

Для реалізації реформи необхідно завершити перехід повноважень і меліоративних систем до Державного агентства меліорації та рибного господарства. Це дозволить підвищити ефективність діяльності організацій водокористувачів і головне - прискорить залучення коштів для розвитку меліоративного сектору, зокрема на деокупованих територіях, прокоментували в USAID, яка підтримує реформу меліорації.

Наступним етапом реформи є ухвалення законопроєкту №7577, який регулюватиме діяльність державних операторів, відповідальних за розвиток меліоративних систем.