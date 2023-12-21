Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фермерам почали передавати у власність зрошувальні системи

23:14 20.12.2023 |

Новини АПК

 

Перша організація водокористувачів отримала у власність зрошувальні системи в межах реформи меліорації. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.

Так, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи отримала у власність організація водокористувачів "Вода життя".

"Було розроблено та проголосовано закон про організації водокористувачів і з минулого року утворилося кілька десятків водокористувачів. Вони об'єднують сотні фермерів, які хочуть, щоб у них було зрошення, щоб воно було дешевшим і ефективнішим і готові вкладати гроші в модернізацію", - пояснив міністр.

Уже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення, уточнив заступник голови Держагентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот.

За його словами, у 2023 році після знищення Каховського водосховища площа зрошення в Україні зменшилася до 133 000 га, це майже у 2,5 раза менше, ніж було у 2022 році та 4,5 раза менше, ніж було у році 2021. З цих 133 000 га - 46 000 га - це зрошувальні землі, на яких уже створено й зареєстровано організації водокористувачів.

Для реалізації реформи необхідно завершити перехід повноважень і меліоративних систем до Державного агентства меліорації та рибного господарства. Це дозволить підвищити ефективність діяльності організацій водокористувачів і головне - прискорить залучення коштів для розвитку меліоративного сектору, зокрема на деокупованих територіях, прокоментували в USAID, яка підтримує реформу меліорації.

Наступним етапом реформи є ухвалення законопроєкту №7577, який регулюватиме діяльність державних операторів, відповідальних за розвиток меліоративних систем.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4950  0,16 0,44 37,5100  0,16 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес