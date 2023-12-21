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Фермерам почали передавати у власність зрошувальні системи
23:14 20.12.2023 |
Перша організація водокористувачів отримала у власність зрошувальні системи в межах реформи меліорації. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.
Так, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи отримала у власність організація водокористувачів "Вода життя".
"Було розроблено та проголосовано закон про організації водокористувачів і з минулого року утворилося кілька десятків водокористувачів. Вони об'єднують сотні фермерів, які хочуть, щоб у них було зрошення, щоб воно було дешевшим і ефективнішим і готові вкладати гроші в модернізацію", - пояснив міністр.
Уже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення, уточнив заступник голови Держагентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот.
За його словами, у 2023 році після знищення Каховського водосховища площа зрошення в Україні зменшилася до 133 000 га, це майже у 2,5 раза менше, ніж було у 2022 році та 4,5 раза менше, ніж було у році 2021. З цих 133 000 га - 46 000 га - це зрошувальні землі, на яких уже створено й зареєстровано організації водокористувачів.
Для реалізації реформи необхідно завершити перехід повноважень і меліоративних систем до Державного агентства меліорації та рибного господарства. Це дозволить підвищити ефективність діяльності організацій водокористувачів і головне - прискорить залучення коштів для розвитку меліоративного сектору, зокрема на деокупованих територіях, прокоментували в USAID, яка підтримує реформу меліорації.
Наступним етапом реформи є ухвалення законопроєкту №7577, який регулюватиме діяльність державних операторів, відповідальних за розвиток меліоративних систем.
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