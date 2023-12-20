Українські аграрії цьогоріч отримали 72,7 мільярди грн кредитів

Від початку 2023 року станом на 20 грудня 13,3 тис українських агропідприємств одержали 72,7 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 12,3 млрд грн (978 підприємств отримало кошти), Дніпропетровської області - 6,7 млрд грн (856 підприємств) та Вінницької області - 6,3 млрд грн (1490 підприємств). На Черкащині 532 підприємства отримали 5,6 млрд грн. У Кіровоградській області 1737 підприємств отримали кредитів на 5,2 млрд грн. На Одещині 1134 господарств отримали 4,7 млрд грн.

Станом на 20 грудня 10,3 тис підприємств отримали 41,3 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9».

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Кіровоградської області: 1375 господарств отримали 4,4 млрд грн. Для 1123 господарств Вінницької області вже виділено 4 млрд грн. На Одещині 3,9 млрд грн отримали 910 господарств. У Київській області 779 агропідприємств отримали 3,8 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, програма "Доступні кредити 5-7-9%" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

Кабінет Міністрів України на засіданні 15 вересня 2023 року, вніс зміни до програми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема встановив ставку 13% річних на фінансування оборотних коштів (крім підприємств, що працюють на територіях зони високого воєнного ризику). Крім цього, було збільшено ліміт програми до 150 млн грн для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях), для переробних підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність за напрямом енергомодернізації.