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Фонд Говарда Баффета спільно з партнерами збудував в Україні сухий порт на кордоні з Угорщиною
16:02 19.12.2023 |
В Україні на кордоні з Угорщиною збудували сухий порт з елеватором потужністю зберігання 30 тис. т.
Про це на конференції Victory Harvest розповів американський меценат, голова The Howard G. Buffett Foundation Говард Баффет, пише Latifundist.com.
«Вам треба диверсифікувати напрямки експорту. Ми вже побудували перевантажувальний комплекс на кордоні з Угорщиною з елеватором на 30 тис. т», - сказав Баффет.
Він додав, що його фонд спільно з партнерами планує і далі будувати такі хаби на кордоні, щоб зерно з залізниці перевантажувалося на контейнери, і йшло далі.
«Україна для нас дещо нетипова країна. До війни це була не та країна, де ми потрібні. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, це вплинуло на ситуацію з продовольством у всьому світі, і ми зрозуміли, що ми маємо допомогти», - додав Говард Баффет.
Нагадаємо, за програмою субгрантової підтримки USAID профінансує будівництво та модернізацію 15 елеваторів. Один з них будується в Рівненській області.
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