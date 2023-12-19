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АНАЛІТИКА

Молдовські фермери вимагають запровадити механізм обмеження імпорту зерна з України

 

Молдовські фермери вимагають, щоб уряд терміново запровадив "стабільний та стійкий" механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України.

Про це йдеться у заяві асоціації "Сила фермерів" (Forța Fermierilor), опублікованій 18 грудня, яку наводить видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Представники асоціації зазначили, що 4 жовтня влада країни ввела ліцензування імпорту зернових та олійних культур на час дії надзвичайного стану, але з 1 січня режим надзвичайного стану мають намір скасувати.

У зв'язку з цим фермери зажадали, щоб уряд терміново запровадив "стабільний та стійкий механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України, аналогічний тим, які запровадили у Румунії та Болгарії".

"Ми знаємо, що компанія Trans Oil має намір імпортувати з України близько 300 тисяч тонн соняшнику. Це знову торкнеться інтересів місцевих фермерів...

Звертаємо увагу, що відсутність обмежень на імпорт не лише розбалансує внутрішній ринок, а й поставить під загрозу експорт пшениці, кукурудзи та соняшнику до Румунії, яка неодноразово попереджала нашу країну про небезпеку реекспорту зернових та олійних культур з України.

А блокування експорту до Румунії стало б остаточною катастрофою для молдовських фермерів", - йдеться у заяві асоціації.

В уряді поки що не прокоментували вимогу фермерів.

Нагадаємо, у вересні молдовські фермери закликали заборонити імпорт дешевого соняшнику з України через падіння ціни на нього всередині країни.

А на початку грудня фермери заблокували центр Кишинева і до будівлі уряду привезли мішки з гноєм і сіном.
Ключові теги: Молдова
 

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