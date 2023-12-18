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АНАЛІТИКА

Українці цьогоріч почали вживати більше м'яса птиці та яловичини - Мінагрополітики

13:23 18.12.2023 |

Новини АПК

 

У 2023 році українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу, тоді як торік ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що водночас у 2023 році в Україні зменшилось споживання свинини до 19,8 кг на рік на одну особу. Торік українці в середньому споживали 20,3 кг свинини на одну особу.

За даними міністерства, цьогоріч відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м'яса птиці в Україні вироблено більше на 32 тис. тонн - 1,285 млн т, яловичини на 4 тис. т - 272 тис. т.

Зазначається, що нарощування власного виробництва дало змогу зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. т. М'яса птиці було імпортовано на 17 тис. т менше - 61 тис. т, а яловичини на 2 тис. т менше - 5 тис. т. Знизився також й імпорт свинини з 74 тис. т до 41 тис. т.

У 2023 році загалом споживання свинини, яловичини та м'яса птиці зросло з 54,1 кг (у 2022 році) до 54,7 кг. Імпорт усіх трьох видів м'яса знизився на 52 тис. т - до 108 тис. т.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, у 2023 році в Україні виробництво всіх видів м'яса зросло до 3,1 млн т - це на 3% більше, ніж у 2022-му.

Водночас, цьогорічні обсяги виробництва м'яса на 9% менші за показник 2021 року.
 

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