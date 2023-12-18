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USDA збільшило прогноз виробництва та експорту української кукурудзи
11:58 18.12.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/2024 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту української кукурудзи, а також експорту пшениці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2023/2024 МР показники України щодо виробництва кукурудзи збільшено на 1 млн т, до 30,5 млн т, та щодо експорту - на 1 млн т, до 21 млн т. Також міністерство прогнозує, що виробництво пшениці в Україні залишиться без змін, а експорт зросте на 0,5 млн т - до 12,5 млн т.
Прогноз світового ринку пшениці на нинішній МР передбачає збільшення пропозиції, споживання та торгівлі при скороченні запасів. Виробництво підвищується на 1 млн т, до 783 млн т, головним чином, завдяки підвищенню в Австралії (+1 млн т, до 25,5 млн т) та Канаді (+1 млн т, до 32 млн т), що частково компенсується зниженням для Бразилії (-1 млн т, до 8,4 млн т).
Світове споживання підвищено на 1,8 млн т, до 794,7 млн т, головним чином, завдяки збільшенню фуражного та залишкового використання в ЄС, Південній Кореї та Таїланді, а також збільшення продовольчого, насіннєвого та промислового використання в Китаї.
Очікується, що світова торгівля пшеницею зросте на 2,2 млн т, до 207,2 млн т, завдяки збільшенню експорту Австралією (+1 млн т, до 18,5 млн т), США (+0,6 млн т, до 19,7 млн т), Канадою (+0,5 млн т, до 23,5 млн т) та Україною (+0,5 млн т, до 12,5 млн т).
Прогнози світових кінцевих запасів на 2023/2024 МР скоротяться на 0,5 млн т, до 258,2 млн т, що є найнижчим показником з 2015/2016 маркетингового року.
Відповідно до оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи в 2023/2024 МР передбачається зростання виробництва, споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.
Прогноз світового виробництво кукурудзи в 2023/2024 МР зріс на 1,3 млн т, до 1 222,1 млн т. Збільшення виробництва буде досягнуте завдяки Україні (+0,5 млн т, до 30,5 млн т), ЄС (+0,3 млн т, до 60,1 млн т) та Єгипту. Частково це зростання буде компенсоване скороченням виробництва в Мексиці (-1 млн т, до 25,5 млн т) та Канаді (-0,2 млн т до 15,1 млн т).
Очікується зростання світового експорту кукурудзи в 2023/2024 МР на 1,8 млн т, до 201,5 млн т. Прогноз експорту кукурудзи збільшився для України (+1 млн т, до 21 млн т), США (+0,6 млн т, до 53,3 млн т) і Туреччини.
Зовнішні кінцеві запаси кукурудзи на 2023/2024 МР підвищені на 0,2 млн т, до 315,2 млн т, внаслідок збільшення запасів в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз валового виробництва зернових та олійних культур в Україні у 2023 році до 81,3 млн т.
Станом на 8 грудня 2023 року українські аграрії вже зібрали 26,882 млн т кукурудзи та 22,478 млн т пшениці.
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