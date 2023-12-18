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Польський чиновник лобіює 20-річну заборону на агропродукцію з України
10:55 18.12.2023 |
Лідер польського об'єднання "Агроунія" Міхал Колодзейчак, який пройшов до парламенту Польщі за списком Громадянської платформи й отримав посаду заступника міністра сільського господарства, вимагає на два десятиліття обмежити доступ української агропродукції на європейський ринок. Про це він сказав у суботньому інтерв'ю RMF FM.
"Нам треба якнайшвидше підготувати Польщу та ЄС до того, що цей процес вступу перейде в наступну фазу", - сказав він.
Колодзейчак пояснив, що, на його думку, приєднання України до Європейського Союзу матиме дуже погані наслідки для польських фермерів та підприємців.
"У сільському господарстві України домінують близько 95 фермерських господарств. Це холдинги, великі компанії, які контролюють половину сільськогосподарських земель в Україні. Одне господарство - розміром з п'ять-шість повітів [районів] у Польщі", - сказав він.
Колодзейчак сказав, що Польща повинна гарантувати власні інтереси, як це колись робила Німеччина.
"Коли Польща вступила в ЄС, [німецький] ринок праці для поляків був заморожений на вісім років. Сьогодні потрібно говорити про те, щоб агропродукція з України - як сира, так і перероблена - не потрапляла в Польщу, наприклад, протягом 20 років після вступу України в ЄС", - сказав він.
Він зізнався, що це буде одним з його завдань - переконати Єврокомісію, що українське сільське господарство здатне дестабілізувати продовольчу безпеку в кожній країні ЄС.
На запитання, чи поділяє його думку прем'єр Дональд Туск, Колодзейчак відповів: "Це людина, яка слухає".
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