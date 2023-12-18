Аграрії з початку року отримали понад ₴70 мільярдів кредитів на розвиток господарств

Цьогоріч українські аграрії отримали понад 70 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з них 40,3 млрд грн - за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"З початку року 13,1 тис. агрогосподарств одержали 70,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 10,1 тис. агропідприємств профінансовано на 40,3 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області (11,8 млрд грн виділено для 964 підприємств), Дніпропетровської (6,41 млрд грн - для 839) та Вінницької областей (6,2 млрд грн - для 1 472).

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше коштів отримали підприємства Кіровоградщини (4,3 млрд грн виділено для 1 358 господарств), Вінниччини (4 млрд грн для 1 106 господарств); Одещини (3,87 млрд грн - для 902) та Київщини (3,76 млрд грн - для 767 господарств).

Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9%» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5 - 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.