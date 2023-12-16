Україна вже експортувала майже 15,3 мільйона тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 15 грудня 2023 року) експортувала 15,289 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 6,502 млн т пшениці, 933 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 7,717 млн т кукурудзи.

Для порівняння, з 1 липня до 16 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 19,959 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 7,427 млн т пшениці, 1,539 млн т ячменю, 12,2 тис т жита та 10,913 млн т кукурудзи.

За перші 14 днів грудня 2023 року Україна експортувала 2,193 млн т зернових та зернобобових (за перші 16 днів грудня торік - 2,076 млн т), у тому числі: 593 тис т пшениці (у грудні торік 657 тис т), 59 тис т ячменю (72 тис т) та 1,537 млн т кукурудзи (1,34 млн т). У грудні цього року та торік Україна не експортувала жито.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 53,6 тис. т борошна (з 1 липня по 16 грудня 2022/2023 МР було експортовано 63,5 тис т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.