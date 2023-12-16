В Україні ціни на моркву в середньому зросли на 20% - EastFruit

В Україні ціни на моркву зросли до 10 -14 грн/кг (0,27-0,38 дол./кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що до подорожчання призвів підвищений попит у сегменті якісної моркви на українському ринку. Причиною збільшення попиту на цю продукцію виробники називають активізацію закупівельної діяльності великих оптових компаній і роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації моркви з необладнаних сховищ.

Повідомляється, що більшість господарств призупинили продажі цього овоча, очікуючи ще більшого зростання цін, і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція на ринку дещо обмежена.

За даними EastFruit, станом на 14 грудня 2023 року морква в Україні коштує в середньому на 31% дешевше, ніж у цей період торік. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що приведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін.

Як повідомляв Укрінформ, морква в Україні почала дорожчати у другій половині жовтня, коли ціни зросли на 37% - до 6-10 грн/кг (0,17-0,28 дол./кг).