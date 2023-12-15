В Україні зростають ціни на капусту через зростання попиту на тлі скорочення пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 13 грудня, ціна на білокачанну капусту зросла до 8-12 грн/кг ($0,22-0,32/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку повідомили, що власники якісної капусти вважають за краще утримуватися від продажів, сподіваючись на подальше зростання цін у цьому сегменті.

Однією з причин зростання цін на капусту стало загальне скорочення пропозиції продукції на українському ринку, що, своєю чергою, є наслідком стримування продажів місцевими фермерами. Фермери вже практично розпродали запаси некондиційної капусти, а якісний товар планують залишити на зберіганні щонайменше до середини січня.

Аналітики наголосили, що зараз ціна на капусту в Україні вже в середньому на 55% вища, ніж в аналогічний період минулого року.