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В Україні зростають ціни на капусту
11:59 15.12.2023 |
В Україні зростають ціни на капусту через зростання попиту на тлі скорочення пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Станом на 13 грудня, ціна на білокачанну капусту зросла до 8-12 грн/кг ($0,22-0,32/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Учасники ринку повідомили, що власники якісної капусти вважають за краще утримуватися від продажів, сподіваючись на подальше зростання цін у цьому сегменті.
Однією з причин зростання цін на капусту стало загальне скорочення пропозиції продукції на українському ринку, що, своєю чергою, є наслідком стримування продажів місцевими фермерами. Фермери вже практично розпродали запаси некондиційної капусти, а якісний товар планують залишити на зберіганні щонайменше до середини січня.
Аналітики наголосили, що зараз ціна на капусту в Україні вже в середньому на 55% вища, ніж в аналогічний період минулого року.
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