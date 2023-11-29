Словаччина продовжить заборону на імпорт агропродукції з України

У середу, 29 листопада, уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт агропродукції з України та посилити правила транзиту. Про це повідомляє Novinky.cz.

Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митній забороні. Це означає, що вантажі на митниці будуть опломбовані.

Міністерство сільського господарства Словаччини вважає, що заходи необхідні, зокрема, через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Цієї весни Словаччина вперше в односторонньому порядку заборонила ввезення з України трьох десятків різноманітних сільгосппродукції та продуктів харчування, зокрема, зерна. Братислава скасувала цей захід у відповідь на домовленість Єврокомісії з п'ятьма країнами-членами, включно зі Словаччиною, щодо запровадження захисних заходів ЄС щодо імпорту окремих товарів з України. Термін дії регламенту ЄС закінчився в середині вересня.