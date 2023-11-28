Литва додатково виділяє EUR2 млн на програму «Зерно з України» та розвиватиме коридор через Балтику - прем'єр





Литва виділяє додатково EUR2 млн на фінансування оголошеної українським президентом Володимиром Зеленським гуманітарної ініціативи «Зерно з України», повідомила прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

"Я рада бачити, скільки було досягнуто за рік з моменту початку цієї програми. Литва приєднувалася до цієї ініціативи торік, і сьогодні ми виділяємо додатково EUR2 млн, які надійдуть Україні до кінця цього року", - сказала глава литовського уряду на пресконференції в Києві в суботу.

Шимоніте зазначила, що Росія намагається перешкодити українським поставкам Чорним морем і поставити глобальну продовольчу безпеку під загрозу, але це не спрацює.

"Ми також опрацьовуємо альтернативні шляхи експорту, зокрема "Шляхи солідарності", а також нові коридори. Ми будемо готові підвищити транзитні можливості наших портів для українського експорту, і це створить іще одну можливість - коридор через Балтійське море для експорту українських продуктів, незважаючи на намагання Росії", - наголосила прем'єр Литви.

Вона заявила, що Україна має відновити звичайний контроль над своїм територіальним морем, необхідно забезпечити стабільне рішення, гарантувавши глобальну та продовольчу безпеку на континенті та у світі.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що торік на реалізацію програми "Зерно з України" вдалося залучити приблизно $180 млн, тоді як цього року - понад $100 млн.

"Це підтримка іншим державам і підтримка українського експорту та фермерів. Це дуже важливо. Я думаю, що ми зможемо подвоїти цю цифру", - сказав глава держави.