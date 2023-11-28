Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine

Швейцарія через всесвітню продовольчу програму виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) на ініціативу Grain From Ukraine.

Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні у X.

"Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 млн франків до всесвітньої продовольчої програми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine.

Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.

У рамках ініціативи Grain from Ukraine Литва до кінця цього року виділить 2 млн євро і готова підвищити транзитні спроможності своїх портів для українського експорту.

Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.