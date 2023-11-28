Австрія виділить 3,8 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine

Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Австрії у Twitter.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про Голодомор, рукотворний голод, унаслідок якого 90 років тому загинули мільйони українців", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Австрія знову заявляє, що продовольство ніколи не має бути зброєю.

"Австрія обіцяє виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", щоб зробити внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.

До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.