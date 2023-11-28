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Австрія виділить 3,8 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine
08:15 27.11.2023 |
Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Австрії у Twitter.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про Голодомор, рукотворний голод, унаслідок якого 90 років тому загинули мільйони українців", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Австрія знову заявляє, що продовольство ніколи не має бути зброєю.
"Австрія обіцяє виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", щоб зробити внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Grain From Ukraine
Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.
До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.
25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.
Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.
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