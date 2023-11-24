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Євросоюз назвав найбільших постачальників продуктів. Україна на третьому місці: рейтинг
22:38 24.11.2023 |
Україна, попри війну, залишається одним з основних постачальників агропромислової продукції до Європейського Союзу. Про це свідчать дані за вісім місяців 2023 року, наведені у новому звіті Єврокомісії.
Україна була на третьому місці за обсягами постачання сільськогосподарської продукції до ЄС з абсолютивним показником 8 млрд євро із січня 2023 року.
Загальний обсяг європейського імпорту з України з січня до серпня включно залишався більшим на 23%, або на 1,5 млрд євро порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Водночас із червня місячні показники постачання аграрної продукції з України дещо уповільнилися.
Що стосується найбільших імпортерів для ЄС у період з січня до серпня 2023 року, то до трійки лідерів входять Бразилія, Велика Британія й Україна.
До десятки також увійшли Сполучені Штати, Китай, Туреччина, Індонезія, Аргентина, Республіка Свізерленд і Кот-д'Івуар.
Імпорт до ЄС зріс до місячного показника у 5% у серпні 2023 року, та досяг 12,5 млрд євро, що на 15% менше за рівень серпня 2022 року.
Загальний імпорт у період з січня до серпня 2023 року включно сягнув 107,4 млрд євро, що продемонструвало лише незначне зменшення порівняно з таким же періодом 2022 року (-3%, або - 3 млрд євро).
Кожна п'ята сім'я в Україні стикається з нестачею продовольства через наслідки російської війни, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Метью Голлінгсвор.
Раніше Україна, яка регулярно забезпечувала харчами 400 млн осіб по всьому світу, зіткнулася з серйозними викликами у сфері продовольства, особливо у 80% населених пунктах, розташованих біля лінії фронту.
Імпорт до ЄС зріс до місячного показника у 5% у серпні 2023 року, та досяг 12,5 млрд євро, що на 15% менше за рівень серпня 2022 року.
Загальний імпорт у період з січня до серпня 2023 року включно сягнув 107,4 млрд євро, що продемонструвало лише незначне зменшення порівняно з таким же періодом 2022 року (-3%, або - 3 млрд євро).
Кожна п'ята сім'я в Україні стикається з нестачею продовольства через наслідки російської війни, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Метью Голлінгсвор.
Раніше Україна, яка регулярно забезпечувала харчами 400 млн осіб по всьому світу, зіткнулася з серйозними викликами у сфері продовольства, особливо у 80% населених пунктах, розташованих біля лінії фронту.
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