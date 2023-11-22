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АНАЛІТИКА

Словаччина готова продовжити заборону на імпорт української агропродукції - міністр

 

Словаччина готова продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо Єврокомісія (ЄК) не знайде відповідного способу впоратися з надлишком українського зерна в Європі.

Про це заявив міністр сільського господарства та сільського розвитку Ріхард Такач після засідання Ради сільського господарства та рибальства в Брюсселі в понеділок, передає Укрінформ з посиланням на TASR.

Такач також сказав, що перед зустріччю він спілкувався з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем, єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським. В ході свого першого робочого візиту до Брюсселя Такач провів переговори зі своїми колегами з країн Вишеградської четвірки (V4) (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччини) та Австрії.

Словацький міністр уточнив, що тема імпорту українського зерна в ЄС звучала на всіх зустрічах. Це питання не було предметом офіційних переговорів, але всі обговорювали його під час індивідуальних зустрічей, додав він. За словами Такача, це велика проблема з точки зору Словаччини, яка в іншому підтримує транспортування українського зерна через транзитні коридори до третіх країн.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

15 вересня Єврокомісія оголосила, що Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо експорту зерна з України до п'яти сусідніх країн.

Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про намір надалі блокувати імпорт української агропродукції до цих країн.
 

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