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АНАЛІТИКА

Рада підтримала в першому читанні законопроєкти щодо посилення податкового контролю експорту агротоварів

15:51 21.11.2023 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні два законопроєкти щодо удосконалення оподаткування зовнішньоекономічних операцій з експорту агротоварів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, документ підтримав 231 депутат із 253 присутніх у залі (за необхідного мінімуму в 226 голосів - ІФ-У).

"Цей законопроєкт спрямований на боротьбу з "чорним" зерном і неповерненням валютного виторгу", - наголосив Железняк і додав, що до другого читання законопроєкт буде значно доопрацьовано спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) у вівторок закликала уряд і Раду не ухвалювати ці законопроєкти, оскільки вони запроваджують непрозорий, складний і ручний механізм допуску учасників ринку до експорту аграрної продукції. Крім того, законопроєкти змінюють порядок відшкодування ПДВ.

Законопроєкти №10168-3 і №10169-3 запроваджують систему підтвердження походження сільгосппродукції через Державний аграрний реєстр, який, на думку бізнес-асоціації, потребує доопрацювання.

"Ухвалення цих проєктів законів може створити корупційні ризики через можливе встановлення ручного режиму регулювання експорту, суттєво ускладнить робочі процеси експортерів, призведе до затримок відправки суден і загалом поставить під загрозу можливість експорту української аграрної продукції", - стверджують у ЄБА та додають, що запропоновані ініціативи дублюють низку положень нещодавно впровадженої урядом системи верифікації агроекспортерів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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