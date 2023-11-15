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Індія лібералізувала доступ українського зерна до свого ринку
17:16 14.11.2023 |
Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові культури фумігантами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br), повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів із посиланням на Посольство України в Республіці Індія.
"Це надасть змогу звільнити вітчизняних експортерів від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та експортувати зернові вантажі під час знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію", - зазначено в повідомленні Держпродспоживслужби у вівторок.
У відомстві уточнили, що українське зерно для експорту в Індію має бути знезаражено препаратами виключно на основі фосфіду алюмінію. Водночас нагадують, що робота з відновлення експорту українського зерна в Індію здійснювалася з 2016 року.
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