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АНАЛІТИКА

Індія лібералізувала доступ українського зерна до свого ринку

 

Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові культури фумігантами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br), повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів із посиланням на Посольство України в Республіці Індія.

"Це надасть змогу звільнити вітчизняних експортерів від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та експортувати зернові вантажі під час знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію", - зазначено в повідомленні Держпродспоживслужби у вівторок.

У відомстві уточнили, що українське зерно для експорту в Індію має бути знезаражено препаратами виключно на основі фосфіду алюмінію. Водночас нагадують, що робота з відновлення експорту українського зерна в Індію здійснювалася з 2016 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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