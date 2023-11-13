Мінсільгосп США підвищив прогноз світового виробництва фуражного зерна цього сільгоспроку майже на 5 млн тонн - огляд

Мінсільгосп США підвищив прогноз світового виробництва фуражного зерна у 2023/2024 сільгоспроці майже на 5 млн тонн порівняно з попередньою оцінкою, зробленою в жовтні, до 1,499 млрд тонн (проти 1,447 млрд тонн у 2022/2023 сільгоспроці). Фуражне зерно включає кукурудзу, сорго, ячмінь, овес, жито, просо та інші культури.

Глобальне виробництво кукурудзи прогнозується на рівні 1,221 млрд тонн (1,157 млрд тонн минулого сезону), що більш ніж на 6 млн тонн вище за попередню оцінку. Очікується, що світове виробництво кукурудзи значно підвищиться на тлі збільшення врожаю в США, Україні, Росії, Бірмі та Парагваї, яке компенсує зниження виробництва в Мексиці, Єгипті та Індонезії, йдеться в огляді Мінсільгоспу США.

Відомство також підвищило прогноз виробництва кукурудзи в найбільших країнах-експортерах (до 246,3 млн тонн з 243,4 млн тонн) у зв'язку з поліпшенням очікувань щодо врожаю в РФ та Україні. Оцінки виробництва кукурудзи в цих країнах було підвищено до 16 млн тонн із 14,6 млн тонн і до 29,5 млн тонн із 28 млн тонн відповідно. Прогноз для інших найбільших експортерів кукурудзи залишився незмінним (виробництво в Бразилії очікується на рівні 129 млн тонн, в Аргентині - 55 млн тонн, у Південній Африці - 16,8 млн тонн).

Світовий експорт кукурудзи, за оцінкою Мінсільгоспу США, у 2023/2024 сільгоспроці сягне 199,6 млн тонн (попередня оцінка була на рівні 196,3 млн тонн). Зокрема, відомство підвищило оцінки експорту кукурудзи зі США (до 52,7 млн тонн із 51,4 млн тонн у жовтні), України (до 20 млн тонн із 19,5 млн тонн) і РФ (до 5,3 млн тонн із 4,2 млн тонн).

Крім того, підвищено прогноз глобального імпорту (до 189,9 млн тонн з 186,9 млн тонн) у зв'язку з очікуваннями сильного попиту з боку Канади, Єгипту, Мексики, Саудівської Аравії та ЄС, що компенсує слабший попит з боку Ірану і Бангладеш.

