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Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
11:45 03.11.2023 |
Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 рік, зазначивши, що його результати в третьому кварталі були слабкішими, ніж очікувалося.
Згідно з попередніми даними, виторг компанії у минулому кварталі становив $75 млн, валовий збиток - $7-8 млн. Аналітики, яких опитав FactSet, у середньому прогнозують виторг Beyond Meat у третьому кварталі на рівні $88 млн.
Компанія оприлюднить повну звітність за минулий квартал 8 листопада.
"Ми очікували повернення до невеликого прибутку в третьому кварталі, однак цього не сталося, що зумовлено внутрішньогалузевими факторами і споживчими трендами, - заявив головний виконавчий директор Beyond Meat Ітан Браун. - Хоча ми вживаємо заходів для подолання проблем, які перебувають в нашій сфері впливу, ми також плануємо різко знизити операційні витрати".
Зокрема, компанія має намір скоротити 19% робочих місць, не зайнятих у виробництві.
Згідно з новим прогнозом Beyond Meat, у 2023 році її виторг зменшиться на 19-21% і становитиме від $330 до $340 млн. Раніше компанія прогнозувала річний виторг у діапазоні $360-380 млн.
Акції Beyond Meat додали у ціні 8,1% на торгах у четвер. З початку поточного року їхня вартість зросла на 48%.
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