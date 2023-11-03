Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць

11:45 03.11.2023 |

Новини АПК, Бізнес

 

Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 рік, зазначивши, що його результати в третьому кварталі були слабкішими, ніж очікувалося.

Згідно з попередніми даними, виторг компанії у минулому кварталі становив $75 млн, валовий збиток - $7-8 млн. Аналітики, яких опитав FactSet, у середньому прогнозують виторг Beyond Meat у третьому кварталі на рівні $88 млн.

Компанія оприлюднить повну звітність за минулий квартал 8 листопада.

"Ми очікували повернення до невеликого прибутку в третьому кварталі, однак цього не сталося, що зумовлено внутрішньогалузевими факторами і споживчими трендами, - заявив головний виконавчий директор Beyond Meat Ітан Браун. - Хоча ми вживаємо заходів для подолання проблем, які перебувають в нашій сфері впливу, ми також плануємо різко знизити операційні витрати".

Зокрема, компанія має намір скоротити 19% робочих місць, не зайнятих у виробництві.

Згідно з новим прогнозом Beyond Meat, у 2023 році її виторг зменшиться на 19-21% і становитиме від $330 до $340 млн. Раніше компанія прогнозувала річний виторг у діапазоні $360-380 млн.

Акції Beyond Meat додали у ціні 8,1% на торгах у четвер. З початку поточного року їхня вартість зросла на 48%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2659
  0,0004
 0,00
EUR
 1
 38,6703
  0,4392
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес