Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кувейт відкрив ринок для українського м'яса птиці
17:28 25.10.2023 |
Держава Кувейт відкрила ринок для українського м'яса птиці та продуктів з нього.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифіката та перелік обов'язкових документів, що мають супроводжувати вантаж при експорті м'яса птиці та продуктів із м'яса птиці до Держави Кувейт, оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.
У відомстві нагадують, що відповідальність за безпечність харчових продуктів та їх відповідність до вимог країни призначення несе суб'єкт господарювання, а державний нагляд і контроль здійснює Держпродспоживслужба.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні для експорту нових видів української агропродукції свої ринки вже відкрили: Азербайджанська Республіка (для композитних продуктів з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведених до кулінарної готовності), Республіка Північна Македонія (для перероблених кормів для домашніх тварин) та Республіка Албанія (для молочної продукції).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна опинилася серед лідерів за темпами покращення фінансової активності жінок
|Укрнафта та American Petroleum Institute підписали меморандум про співпрацю
|Кабмін спростив передання на приватизацію непотрібних збиткових компаній
|Уряд схвалив залучення 1,2 мільярда доларів від МБРР на підтримку соцсфери
|Кабмін у разі відключень е/е дозволив гарантувати її постачання бізнесу, що імпортує ресурс, - Мельничук
|Уряд спростив передачу повноважень з управління корпоративними правами держави
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI