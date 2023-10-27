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АНАЛІТИКА

Кувейт відкрив ринок для українського м'яса птиці

 

Держава Кувейт відкрила ринок для українського м'яса птиці та продуктів з нього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифіката та перелік обов'язкових документів, що мають супроводжувати вантаж при експорті м'яса птиці та продуктів із м'яса птиці до Держави Кувейт, оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

У відомстві нагадують, що відповідальність за безпечність харчових продуктів та їх відповідність до вимог країни призначення несе суб'єкт господарювання, а державний нагляд і контроль здійснює Держпродспоживслужба.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні для експорту нових видів української агропродукції свої ринки вже відкрили: Азербайджанська Республіка (для композитних продуктів з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведених до кулінарної готовності), Республіка Північна Македонія (для перероблених кормів для домашніх тварин) та Республіка Албанія (для молочної продукції).
Ключові теги: Кувейт
 

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