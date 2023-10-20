Україна вже експортувала понад вісім мільйонів тонн зерна та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 20 жовтня 2023 року) експортувала 8,02 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 4,069 млн т пшениці, 656 тис. т ячменю, 0,8 тис. т жита та 3,175 млн т кукурудзи.

Для порівняння з 1 липня по 21 жовтня 2022/2023 МР Україна експортувала 11,526 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 4,363 млн т пшениці, 950 тис. т ячменю, 6,2 тис. т жита та 6,17 млн т кукурудзи.

За перші 20 днів жовтня 2023 року Україна експортувала 1,267 млн т зернових та зернобобових (за перші 21 днів жовтня торік - 2,834 млн т), у тому числі: 735 тис. т пшениці (у жовтні торік - 1,322 млн т), 34 тис. т ячменю (176 тис. т), 490 тис. т кукурудзи (1,326 млн т). У жовтні цього року Україна не експортувала жито, тоді як з 1 по 21 жовтня торік було експортовано 1,9 тис. т.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 40,3 тис. т борошна (з 1 липня по 21 жовтня 2022/2023 МР було експортовано 32,1 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.