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«Grain from Ukraine»: Україна може відправити 57 тисяч тонн гуманітарного зерна для Нігерії та Судану
20:21 18.10.2023 |
Україна може відправити гуманітарні вантажі із зерном до Нігерії, Судану та Сомалі.
Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич заявив під час зустрічі із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау, інформує пресслужба міністерства.
Згідно із повідомленням, сторони обговорили відправлення суден з українським гуманітарним зерном до Нігерії (25 тис. тонн) та Судану (32 тис. тонн) в рамках програми "Grain from Ukraine". Також можливість направлення гуманітарного вантажу до Сомалі.
Крім того, сторони розглянули питання підготовки до проведення в Києві наступного міжнародного саміту з продовольчої безпеки.
"Зокрема, можливе розширення географії та номенклатури поставок за ініціативою "Grain from Ukraine", - зазначається у повідомленні Мінагрополітики.
Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям передати закуплену минулого року за державні кошти пшеницю гуманітарній програмі "Grain from Ukraine".
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