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Швейцарія надасть гуманітарну допомогу українським виробникам молока
11:58 18.10.2023 |
Виробники молока, які розташовані в найбільш постраждалих від російської агресії областях України, зможуть отримати засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, тваринницьких приміщень, перед- та післядоїльної обробки вимені й інші засоби гігієни, що покриють їхню тримісячну потребу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Проєкт реалізується за координації посольства Швейцарії в Україні за запитом Мінагрополітики у взаємодії з Асоціацією виробників молока України, міжнародним благодійним фондом #SaveUA та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно з повідомленням, господарства - виробники молока Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей зможуть самостійно вибирати постачальника дезінфекційної продукції, закупленої в локальних постачальників і дилерів гігієнічних засобів виробництва "Геа", "ДеЛаваль" і "Сід Лайнс". Для покриття потреб заявників базові засоби гігієни закуповуватимуть організовано.
Отримати гуманітарну допомогу зможуть зареєстровані юридичні або фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, оператори ринку молока й молочних продуктів, потужності з виробництва молока яких мають держреєстрацію.
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