Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія надасть гуманітарну допомогу українським виробникам молока

11:58 18.10.2023 |

Новини АПК

 

Виробники молока, які розташовані в найбільш постраждалих від російської агресії областях України, зможуть отримати засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, тваринницьких приміщень, перед- та післядоїльної обробки вимені й інші засоби гігієни, що покриють їхню тримісячну потребу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Проєкт реалізується за координації посольства Швейцарії в Україні за запитом Мінагрополітики у взаємодії з Асоціацією виробників молока України, міжнародним благодійним фондом #SaveUA та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, господарства - виробники молока Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей зможуть самостійно вибирати постачальника дезінфекційної продукції, закупленої в локальних постачальників і дилерів гігієнічних засобів виробництва "Геа", "ДеЛаваль" і "Сід Лайнс". Для покриття потреб заявників базові засоби гігієни закуповуватимуть організовано.

Отримати гуманітарну допомогу зможуть зареєстровані юридичні або фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, оператори ринку молока й молочних продуктів, потужності з виробництва молока яких мають держреєстрацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес