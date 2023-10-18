Румунія створить 5 якірних стоянок для рейдової перевалки українського зерна в порту "Констанца".

"УЗА ініціювала створення якірних стоянок в румунських територіальних водах для перевалки українського зерна з барж на великотоннажні судна, що значно знижує вартість логістики та сприятиме розвитку ефективного маршруту", - сказано в повідомленні.

Зазначаєтья також, що УЗА працювала з урядом, міністерствами та іншими центральним органами влади задля створення сприятливих умов для розвитку портової інфраструктури на Дунаї, а також покращення ефективності та здешевлення логістики в Дунайські порти, зокрема здешевлення для українського зерна залізничного транспорту через Молдову, переведення на цілодобовий режим роботи Сулінського каналу в Румунії тощо.

"У результаті експорт через Дунайські порти з часу повномасштабного вторгнення зріс із 40 тис. тонн до 4 млн тонн на місяць. Усі ці кроки дозволять наростити обсяги експорту зерна з України через Дунай на рівні 30-35 млн тонн на рік", - додали в асоціації.

Раніше повідомлялося, що уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції, що має на меті захистити румунських фермерів.