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Українські аграрії засіяли майже 4,5 мільйона гектарів озимих
15:53 17.10.2023 |
В Україні станом на 17 жовтня 2023 аграрії засіяли вже 4,467 млн га озимих культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що станом на 17 жовтня вже посіяно 3,343 млн га озимих зернових, у тому числі 3,018 млн га пшениці, 260 тис. га ячменю та 63 тис. га жита.
За попередній тиждень посіяли 760 тис. га озимих зернових. У лідерах аграрії Волині - вони вже засіяли 97% від прогнозованих площ.
Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершують сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 1,124 млн га. За попередній тиждень ріпаку посіяно 13,4 тис. га.
Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 13 жовтня 2023 року зібрали вже 52,5 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.
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