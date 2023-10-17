Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецька компанія Bayer оголосила про успішне випробування в Індії нової системи вирощування рису без заливних полів
09:43 17.10.2023 |
У заяві компанії стверджується, що вона дозволяє скоротити споживання води на 40%, викиди парникових газів - на 45%, витрати на ручну працю - на 50%.
Традиційний спосіб, який використовується для вирощування 80% світового урожаю рису, полягає в тому, що саджанці з розсадників поміщають у затоплені поля, де аж до збору врожаю підтримується постійний рівень води. Такий спосіб має дві основні переваги: вища урожайність у порівнянні з "суходільними" сортами, а також відсутність бур'янів, які не виживають у воді.
Головна проблема такого способу - використання великої кількості води - від 4000 до 5000 літрів на один кілограм, вказує Bayer. Вирощування рису традиційним способом є суттєвим чинником зміни клімату: зараз на нього припадає 1,5% викидів парникових газів, 12% викидів метану та споживання 43% зрошувальної води.
Водночас рис є вкрай важливим для продовольчої безпеки світу. З огляду на збільшення населення планети, його виробництво до 2050 року потрібно збільшити на 25%.
Bayer пропонує змінити спосіб вирощування і висівати рис прямо в ґрунт.
Спосіб Bayer передбачає використання гібридних високоурожайних сортів рису, стійких до змін клімату, та нового гербіциду для боротьби з бур'янами.
99% індійських фермерів, які взяли участь у ранніх етапах програми Bayer, змогли успішно виростити урожай з рентабельністю на 75% вищою у порівнянні з традиційним способом.
У 2024 році експеримент продовжать на Філіппінах, які входять до десятки найбільших виробників рису у світі.
Компанія вважає, що до 2040 року в Індії уже 75% рисових полів перейдуть на вирощування рису методом прямого посіву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
ТОП-НОВИНИ
|Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow
|Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень
|«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
|Черга на західному кордоні сягає 25 тис. автомобілів
|Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців
|Кубраков анонсував $700 млн від США на модернізацію українських портів і залізниці
|США виділили вже $522 мільйони на відновлення й захист української енергетики - Шмигаль
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.23
Бізнес
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter