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АНАЛІТИКА

Німецька компанія Bayer оголосила про успішне випробування в Індії нової системи вирощування рису без заливних полів

09:43 17.10.2023 |

Новини АПК

 

У заяві компанії стверджується, що вона дозволяє скоротити споживання води на 40%, викиди парникових газів - на 45%, витрати на ручну працю - на 50%.

Традиційний спосіб, який використовується для вирощування 80% світового урожаю рису, полягає в тому, що саджанці з розсадників поміщають у затоплені поля, де аж до збору врожаю підтримується постійний рівень води. Такий спосіб має дві основні переваги: вища урожайність у порівнянні з "суходільними" сортами, а також відсутність бур'янів, які не виживають у воді.

Головна проблема такого способу - використання великої кількості води - від 4000 до 5000 літрів на один кілограм, вказує Bayer. Вирощування рису традиційним способом є суттєвим чинником зміни клімату: зараз на нього припадає 1,5% викидів парникових газів, 12% викидів метану та споживання 43% зрошувальної води.

Водночас рис є вкрай важливим для продовольчої безпеки світу. З огляду на збільшення населення планети, його виробництво до 2050 року потрібно збільшити на 25%.

Bayer пропонує змінити спосіб вирощування і висівати рис прямо в ґрунт.

Спосіб Bayer передбачає використання гібридних високоурожайних сортів рису, стійких до змін клімату, та нового гербіциду для боротьби з бур'янами.

99% індійських фермерів, які взяли участь у ранніх етапах програми Bayer, змогли успішно виростити урожай з рентабельністю на 75% вищою у порівнянні з традиційним способом.

У 2024 році експеримент продовжать на Філіппінах, які входять до десятки найбільших виробників рису у світі.

Компанія вважає, що до 2040 року в Індії уже 75% рисових полів перейдуть на вирощування рису методом прямого посіву.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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