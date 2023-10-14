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АНАЛІТИКА

Румунія затвердила нові умови імпорту українського зерна

 

Уряд Румунії ухвалив постанову, яка затверджує схему імпорту групи української агропродукції, узгоджену з Києвом, що має на меті захистити румунських фермерів.

Про це повідомляється на сайті уряду Румунії, передає Укрінформ.

«Ми затверджуємо механізм захисту румунських фермерів і місцевого виробництва від імпорту українського зерна. Узгоджений з українськими колегами механізм дозволить імпортувати зерно лише на підставі ліцензії, в обмежених кількостях та лише для наших фермерів і переробників, які продемонструють необхідність поповнення запасів», - йдеться у заяві прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку.

За його словами, Румунія підтримує Україну у питанні транзиту зерна, але має захистити румунських фермерів.

Ідеться про імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої і тільки на підставі маркетингової угоди, виданої міністерством сільського господарства та сільського розвитку Румунії.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявляв про наміри збільшити у жовтні обсяги транзиту українського зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн.

Наприкінці вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Європейської комісії і зараз не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.
Ключові теги: Румунія
 

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