Данія сприятиме розвитку фермерства в Україні

У Львові міністри продовольства Данії та України підписали меморандум про співпрацю у розвитку фермерства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми підписали з Львівською ОВА та Данією меморандум про співпрацю, домовилися опрацювати кілька важливих питань, які, сподіваюся, дадуть практичний ефект і налагодять експорт з України. Зранку в нас відбувалася конференція, пов'язана із свинарством, адже Данія - одна із країн-лідерів у цій сфері, та й в Україні багато такого бізнесу», - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він додав, що делегація з Данії, яку очолив міністр продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Якоб Єнсен, - це одна з найбільших аграрних делегацій з початку війни, яка приїздила до України.

«На Львівщині найбільше данських господарств, тому мій перший візит в Україну відбувся саме до Львова. Ми - лише маленька країна на Півночі, але ми показуємо всю підтримку, яку можемо. Ваша боротьба - це і наша боротьба. <...> Ми готові ділитися нашим багаторічним досвідом у сфері фермерства та нарощувати співпрацю в цій галузі, готові приводити в Україну більше наших компаній у цій сфері, щоб була співпраця між вашою державою і нашою», - зазначив Єнсен.

За словами голови Львівської ОВА, в регіоні працюють 35 підприємств із данськими інвестиціями.

«Що до співпраці по фермерському господарству, то Львівщина - один із найбільших партнерів Данії. Але ми також зацікавлені в органічному ягідництві, молочних заводах, біогазових установках, розвитку дорадницької служби для малих фермерських господарств і можливості експорту продукції в Європу», - сказав очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною у її протистоянні російській агресії.