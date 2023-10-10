Румунія забезпечує транзит майже 60% експорту українського зерна - Йоханніс

Через Румунію транспортується майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України, від початку повномасштабної війни обсяги транзиту вже перевищили 27 млн тонн.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Бухаресті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було погодження подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію проходить транзитом майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 млн тонн зерна з України пройшли транзитом через нашу країну", - сказав Йоханніс.

Він запевнив українського колегу, що Румунія докладатиме всіх зусиль для продовження підтримки України. Водночас Йоханніс висловився щодо виправдання очікувань румунських фермерів.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявляв, що Бухарест дозволить імпорт аграрної продукції з України лише румунським фермерам та переробникам і тільки за наявності ліцензій.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявляв про наміри збільшити у жовтні обсяги транзиту українського зерна через свою територію з двох до чотирьох мільйонів тонн.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня перебуває з офіційним візитом у Румунії.