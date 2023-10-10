Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія забезпечує транзит майже 60% експорту українського зерна - Йоханніс

 

Через Румунію транспортується майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України, від початку повномасштабної війни обсяги транзиту вже перевищили 27 млн тонн.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Бухаресті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було погодження подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію проходить транзитом майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 млн тонн зерна з України пройшли транзитом через нашу країну", - сказав Йоханніс.

Він запевнив українського колегу, що Румунія докладатиме всіх зусиль для продовження підтримки України. Водночас Йоханніс висловився щодо виправдання очікувань румунських фермерів.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявляв, що Бухарест дозволить імпорт аграрної продукції з України лише румунським фермерам та переробникам і тільки за наявності ліцензій.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявляв про наміри збільшити у жовтні обсяги транзиту українського зерна через свою територію з двох до чотирьох мільйонів тонн.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня перебуває з офіційним візитом у Румунії.
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4633  0,09 0,24 38,1747  0,08 0,22
EUR 39,8317  0,04 0,09 40,7927  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5200  0,03 0,08 36,5400  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес