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АНАЛІТИКА

Японія долучиться до відновлення українського сільського господарства

 

Україна та Японія створять робочу групу для розробки стратегії відновлення українського сільського господарства.

Про це йшлось під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича із генеральним директором Бюро з експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового господарства та рибальства Японії Мідзуно Мамайосі, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Зазначається, що серед основних завдань робочої групи будуть: запозичення досвіду Японії для відновлення аграрного сектора України; розгляд конкретних заходів підтримки та співпраці з використанням японських технологій та активів; обмін інформацією для сприяння участі приватних компаній Японії у відбудові України.

Перше засідання робочої групи заплановано на кінець жовтня 2023 року.

Під час зустрічі також сторони обговорили ситуацію у сільському господарстві України.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Японія реалізують проєкт "Невідкладна підтримка аграрного сектору» у межах грантової угоди для Програми екстреного відновлення між українськими урядом та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Грантову угоду для Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA)та Урядом України було підписано 9 березня 2023 року. У межах угоди JICA надасть грант Україні у загальному розмірі 22,440 млрд японських єн (145,166 млн дол. США).
Ключові теги: Японія
 

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