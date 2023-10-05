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АНАЛІТИКА

ЄС не фінансуватиме транзит українського зерна через Литву

 

Європейський Союз наразі не планує фінансувати транзит українського зерна через литовський порт Клайпеда.

Як пише "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс, повідомляє LRT.

За його словами, на сьогодні транзит українського зерна через Литву не передбачає фінансової підтримки з боку ЄС.

Він додав, що ще одним фактором, який ускладнює питання поставок українського зерна через Литву, є те, що вже проінвестовано в експортну інфраструктуру для цього вантажу у румунському порту Констанца.

"Транспортування через Литву наразі ускладнене, тим більше, що в розвиток порту Констанца і можливостей транспортування зерна було інвестовано 150 млн євро, оскільки це дуже специфічний товар, який потребує спеціальних вагонів та суден. У цьому випадку логістика в південному напрямку вже гарантована", - сказав Сінкявічюс.

Генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас зазначив, що порт може обробляти понад 10 млн тонн зерна, але найбільшою проблемою залишається його транспортування до Клайпеди.

Раніше повідомлялося, що Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Перед цим стало відомо, що ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.

ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.
Ключові теги: ЄС, Литва
 

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