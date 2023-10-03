Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії.

"Росія знищує продовольство, Литва його постачає. Коридор для транзиту зерна до балтійських портів було ухвалено та погоджено, що зменшить тиск на українському кордоні та збільшить постачання до Африки та за її межі", - повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що контроль українського збіжжя, яке транзитом перевозиться до третіх країн, найближчим часом має бути перенесений із українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.

"Ми порушили справу транзиту, щоб допомогти (Україні, - ред.). Ми перебуваємо на фінішній прямій щодо досягнення домовленості з Литвою, щоб цей контроль перенести з українсько-польського кордону до портів Литви. Ця перевірка приведе до того, що збіжжя виїжджатиме за межі ЄС", - заявив тоді міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м'ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).