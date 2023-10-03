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Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту треба експортувати - Шмигаль
15:45 03.10.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що для внутрішніх потреб Україні достатньо близько 25% зібраного зерна, а решту треба експортувати.
"На нашому західному кордоні вже нині слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, Міністерство аграрної політики прогнозує врожай цього року на рівні понад 79 млн тонн, що на 10% більше, ніж було торік.
"Хороший урожай означає, що Україна збереже стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки. Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Тому що це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для голодуючих країн", - зазначив він.
У зв'язку з цим уряд розраховує на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю українського агроекспорту.
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