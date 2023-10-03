Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту треба експортувати - Шмигаль

15:45 03.10.2023 |

Новини АПК

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що для внутрішніх потреб Україні достатньо близько 25% зібраного зерна, а решту треба експортувати.

"На нашому західному кордоні вже нині слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, Міністерство аграрної політики прогнозує врожай цього року на рівні понад 79 млн тонн, що на 10% більше, ніж було торік.

"Хороший урожай означає, що Україна збереже стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки. Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Тому що це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для голодуючих країн", - зазначив він.

У зв'язку з цим уряд розраховує на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю українського агроекспорту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес