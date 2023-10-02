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Південна Корея і USAID забезпечать Україну добривами $5 мільйонів
09:02 02.10.2023 |
Південна Корея разом з американським агентством USAID оголосили про виділення додаткової допомоги в розмірі $5 мільйонів на закупівлю добрив для українського аграрного сектора.
Про це повідомили в USAID, передає Укрінформ.
«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Республіка Корея оголосили про взаємодію в підтримці аграрного сектора України в рамках ініціативи AGRI-Ukraine», - зазначається в повідомленні.
Уточнюється, що спільна ініціатива передбачає постачання добрив на суму $5 мільйонів, виділених МЗС Республіки Корея, «з метою підтримки українських фермерів та доповнення сільськогосподарських поставок, які вже надало USAID».
Як повідомляв Укрінформ, у липні адміністратор USAID Саманта Пауер відвідала Одесу, де оголосила про виділення додаткових $250 мільйонів на підтримку ініціативи AGRI-Ukraine. Це дозволило мобілізувати додаткові $250 мільйонів на ініціативу з боку інших донорів, приватного сектора, міжнародних установ і фондів.
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