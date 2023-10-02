Болгарія до грудня заборонить імпорт українського соняшника

Болгарія на два місяці заборонить імпорт українського соняшника, а після того для імпорту з України деякої сільськогосподарської продукції буде діяти режим ліцензування згідно з пропозицією України до Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з комюніке про розмову міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева з українським колегою Миколою Сольським.

Міністр Ватев ознайомив українського колегу з меморандумом, укладеним між урядом та ініціативним комітетом фермерів, що передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада, зазнначають у повідомленні.

Після цього для пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку має почати діяти режим ліцензування, який Україна запропонувала Єврокомісії та країнам-сусідкам для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Окрім того, Ватев розповів, що болгарські виробники бачать для себе загрозу в імпорті української соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру і замороженої малини.

Міністри домовиился розпочати постійний обмін даними про торгівлю сільськогосподарськими продуктами. Експерти з обох міністерств щотижня будуть обмінюватися інформацією про імпорт та експорт окремих груп товарів.

Нагадаємо, після того як парламент Болгарії спершу підтримав скасування заборони на імпорт української агропродукції після її завершення на рівні ЄС, фермери та власники переробних підприємств вивели на дороги техніку на знак протесту.

Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков звинуватив у підбурюванні протестів російську пропаганду.