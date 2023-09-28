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АНАЛІТИКА

Уряди знайшли «найкращі рішення» з зернового питання – Чолаку

 

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що уряд обговорив систему ліцензування зернового експорту з України, а також питання співпраці між країнами, про це він заявив у своєму інтерв'ю румунському телеканалу Digi24 у середу.

"Під час діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб захистити фермерів, але ми не запровадили заборону, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це брехня", - зазначив він.

Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що "Це не війна між Росією та Україною, не між Путіним та Зеленським, це війна між диктатором та демократичним світом. Це ставка".

"Наступного місяця я матиму спільну зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб максимально завершити співпрацю, яка у нас є з Україною... У нас чесний діалог з прем'єр-міністром України, і ми знайшли найкращі рішення , щоб не вплинути на фермерів, Україну та на транспортування свого зерна, - заявив Чолаку.

Також прем'єр підкреслив, що подібною системою ліцензування експорту українського зерна зацікавлені уряди Польщі, Словаччини та Молдови.

"Польща та Словаччина також хочуть, щоб ця система використовувалася. Система ліцензування також буде з Республікою Молдова", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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