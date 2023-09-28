«Зернові» перемовини з Україною просуваються - польський міністр

Перемовини між Польщею та Україною стосовно транзиту зерна рухаються у правильному напрямі.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після перемовин з українським колегою, пише CNN.

"Радий, що ця зустріч відбулася. Добре, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього, і що ми вгамували емоції, які нам не допомагали. Думаю, що це - правильний напрямок", - сказав Телус.

Він підтримав пропозицію України відкликати скаргу проти Польщі до СОТ.

"Це було б добре, якщо ми хочемо спілкуватися й шукати рішення. Думаю, ми усі прагнемо знайти довготермінове рішення - не лише щось тут і зараз, - тож ця заноза не потрібна", - зазначив міністр.

За його словами, Польща також перебуває "на фінальній стадії" перемовин із Литвою щодо організації транзиту українського зерна до її портів.

"Український міністр запропонував перемістити такий само контроль на німецьку сторону - йдеться про німецькі порти, аби прибрати їх з україно-польського кордону. Я пообіцяв розглянути такий варіант теж", - зазначив Телус.