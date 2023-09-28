Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Зернові» перемовини з Україною просуваються - польський міністр
09:00 28.09.2023 |
Перемовини між Польщею та Україною стосовно транзиту зерна рухаються у правильному напрямі.
Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після перемовин з українським колегою, пише CNN.
"Радий, що ця зустріч відбулася. Добре, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього, і що ми вгамували емоції, які нам не допомагали. Думаю, що це - правильний напрямок", - сказав Телус.
Він підтримав пропозицію України відкликати скаргу проти Польщі до СОТ.
"Це було б добре, якщо ми хочемо спілкуватися й шукати рішення. Думаю, ми усі прагнемо знайти довготермінове рішення - не лише щось тут і зараз, - тож ця заноза не потрібна", - зазначив міністр.
За його словами, Польща також перебуває "на фінальній стадії" перемовин із Литвою щодо організації транзиту українського зерна до її портів.
"Український міністр запропонував перемістити такий само контроль на німецьку сторону - йдеться про німецькі порти, аби прибрати їх з україно-польського кордону. Я пообіцяв розглянути такий варіант теж", - зазначив Телус.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|ЄБРР розширить фінансування українського бізнесу у 2023-2024 рр. - Мінекономіки
|Уряди знайшли «найкращі рішення» з зернового питання – Чолаку
|«Зернові» перемовини з Україною просуваються - польський міністр
|Нафта в США підскочила на 1 долар через скорочення запасів та світових поставок
|Перевірки повертаються: Гетманцев каже, що касові апарати вже встановили майже 345 тисяч ФОПів
|З 1 жовтня суттєво зменшуються суми штрафів для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні