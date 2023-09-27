Сольський обговорив з польським міністром процедуру ліцензування української агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Робертом Телусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду", - йдеться в повідомленні.

Міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. В польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій.

Роберт Телус також звернув увагу на те, що Польща хотіла, аби Україна відкликала скаргу, яку подала до Світової організації торгівлі щодо обмежень на експорт агропродукції в сусідні європейські країни.

Міністр аграрної політики та продовольства України повідомив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу. Зазначається, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Сольський нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною.

Як повідомлялося, 15 вересня Єврокомісія не продовжила дію тимчасових обмежень ЄС щодо імпорту збіжжя з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про рішення надалі одноосібно блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у координаційній платформі, яка була створена під егідою Єврокомісії для вирішення зернового питання. Україна подала до СОТ позови проти цих країн.

На зустрічі координаційної платформи, створеної під егідою Єврокомісії для вирішення проблеми експорту українського зерна до п'яти сусідніх країн ЄС, Україна представила план дій. Наступна зустріч координаційної платформи, створеної під егідою Єврокомісії для вирішення проблеми експорту українського зерна до п'яти сусідніх країн ЄС, відбудеться 28 вересня.