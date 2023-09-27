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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики оцінює врожай у сезоні-2023 на рівні 79 млн тонн - Сольський

09:33 27.09.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює врожай сезону-2023 на рівні 79 млн тонн, що мінімум на 7 млн тонн більше, ніж торік, заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі марафону "Єдині новини".

"У травні під час початку посівної думали, що в нас буде приблизно 63-64 млн тонн. Потім підвищили прогноз до 67-68 млн, потім більше - 70 млн. Минулого року в нас був результат 7 млн тонн, потім 75 млн тонн. В останні два тижні ми говоримо про врожай, який, напевно, буде близько 79 млн, що, як мінімум, на 7 млн більше, ніж минулого року", - сказав він.

Сольський нагадав, що аграріїв питання врожайності та валу продукції зараз уже не турбує, а турбує, за якою ціною його продати.

"Тут дуже важливо, щоб ми мали можливість продати якомога дорожче. Важливо, скільки ми зможемо експортувати. Адже потрібно мати можливість вивозити з країни щомісяця 5 млн тонн", - пояснив міністр і додав, що дуже дорого коштує логістика і недорого - зерно.

Сольський наголосив, що зараз попит на логістику значно більший за пропозицію, і наголосив на важливості збалансування цих показників.

"Ми намагаємося зробити все, щоб за рахунок Дунаю і Чорного моря цей баланс наблизити до того, який потрібен (аграрію - ІФ-У), щоб ціна (на зерно - ІФ-У) підвищилася", - наголосив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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