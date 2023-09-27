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Україна запроваджує новий механізм експорту зерна для п'яти сусідніх країн ЄС
23:59 26.09.2023 |
Український уряд ухвалив постанову про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
Він нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія. Він включає механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції.
За словами голови Кабміну, 28 вересня має відбутися зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту, на якій планується фіналізувати пропозиції.
Шмигаль розповів, що чотири країни пропрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції і готові до обговорення. І лише одна держава проти. Цьому немає ні логічного, ні економічного пояснення додав прем'єр.
"Сьогодні підписуємо постанову про впровадження механізму верифікації та узгодження 4 груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн. Вже готуємо до підписання документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торговельні правила Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не запроваджували односторонні обмеження", - наголосив він.
Глава уряду додав, що Україна вдячна всім сусідам, які відкриті до компромісу. У свою чергу, наша країна завжди готова йти на конструктивний діалог.
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